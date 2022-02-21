Поскользнувшийся в «Макдоналдс» житель Москвы требует от ресторана 600 тысяч рублей

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Житель столицы обратился в суд с требованием взыскать с ресторана быстрого питания «Макдоналдс» крупную компенсацию после того, как он получил перелом плеча, поскользнувшись в заведении. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил пресс-секретарь Перовского районного суда.

Согласно заявлению, потерпевший упал в ресторане, расположенном в Перовском районе столицы. Пол в заведении был мокрым, хотя предупреждающих знаков об этом не было. Мужчина обратился в травмпункт, где у него зафиксировали перелом плеча правой руки.

— В суд поступило исковое заявление Овчинникова А. В. к ООО «Макдоналдс», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

По его словам, общая сумма иска к заведению превысила 601 тысячу рублей.

Так, 329 036 рублей мужчина просит возместить за утраченный заработок, еще 20 505 рублей за лечение и лекарства, и 2168 рублей составили транспортные расходы.

Также заявитель потребовал компенсировать 27 500 рублей, потраченных на юридические услуги. Кроме того, в сумму включена компенсация морального вреда, которую москвич оценил в 250 000 рублей, и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом.

Суд рассмотрит иск 16 марта, передает слова пресс-секретаря ТАСС.

К слову, это далеко не первый иск, предъявляемый со стороны жителей Москвы к сети быстрого питания. Так, в августе прошлого года православная христианка, которая, по иронии судьбы является однофамилицей Овчинникова, предъявила «Макдоналдс» иск на одну тысячу рублей за то, что реклама продукции ресторана оскорбила ее религиозные чувства и вынудила на нарушение поста.

А в 2018 году москвичка с инвалидностью выиграла судебное разбирательство у «Макдоналдс» после того, как сломала руку после падения на мокром полу в ресторане.