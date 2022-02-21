«Миру нужен новый порядок»: политологи обсудили ситуацию на Донбассе

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Париж заявил о подготовке саммита «для определения порядка мира» в Европе. Елисейский дворец анонсировал встречи представителей Франции, России, Украины и ОБСЕ.

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук, государственный советник третьего класса и Наталья Макеева, заместитель директора Центра геополитических экспертиз в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, что происходит на Донбассе, как будет развиваться ситуация и к чему приведут действия западных лидеров.

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НОВОСТИ+. 21 февраля

— Тот хаос, который сейчас происходит на востоке Украины, напугал и французов. Им хочется порядка, но это не будет французский порядок. Или он будет американский, или китайский. Особо рваться к переустройству мира у Франции нет желания. Мы вряд ли можем считать себя великой экономической державой, но порядка без нас не будет, но и нашим он не будет, — высказался Дмитрий Журавлев.

Наталья Макеева отметила, что что в словах президента Франции она видит желание сдерживать Россию.

— Когда мы ведем бесконечные переговоры, мы не действуем. К чему привели переговоры на Украине? Ни к чему. Только к новым жертвам. Франция тут совершенно ни при чем. Субъектами являются Россия и США. Китай принимает минимальное участие. Проблема Украины в том, что страна с распадом СССР стала прозападной. Страна подчиняется Вашингтону и по сути является колонией США, причем еще до 2014 года. Сейчас в этих границах страна прекратит свое существование, и остается кусочек в виде Киевской области. Переговоры исчерпаны, и ситуация не имеет не военного решения. Наблюдается страшная фаза: снаряды долетают до российской территории. Миру нужен новый порядок, — считает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин посвятил внеочередное заседание Совбеза ситуации на Донбассе.