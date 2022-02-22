Андрей Бочкарев рассказал о преимуществах МСД в транспортной инфраструктуре столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Запуск Московского скоростного диаметра (МСД) позволит снизить нагрузку на Третье транспортное кольцо (ТТК), Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) и другие магистрали на 20 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что новая дорога станет одним из основных транспортных проектов в городе.

— Благодаря вводу трассы не только появится возможность сквозного проезда через весь город с юга на север без заезда в центр, но и повысится связность улично-дорожной сети, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что значение МСД определено не только как общегородское, но и как общероссийское. Так, трасса без светофоров соединит Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Республику Крым.

— На севере продолжением МСД станет федеральная скоростная трасса М11, ведущая в Санкт-Петербург, на востоке — будущая трасса М12 в Казань и далее в Екатеринбург, на юге — федеральная трасса М2 в Крым, — цитирует его слова официальный сайт мэра Москвы.

31 января мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что правительство Москвы приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. По словам главы города, новая дорога позволит создать в городе условия для быстрых и комфортных поездок.