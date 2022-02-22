Победительница чемпионата «Абилимпикс» рассказала о своей карьере

Фото: Личный архив Валерии Загоруйко

Юная москвичка Валерия Загоруйко победила сначала на региональном, а затем на всероссийском этапе чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Издательское дело». Теперь она работает в штате компании — партнера соревнований.

«Абилимпикс» — международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Организаторами чемпионата в столице выступают городские департамент труда и социальной защиты населения, департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс».

Как рассказала сама Загоруйко, после девятого класса она поступила на издательское дело в Московский издательско-полиграфический колледж им. Федорова. После окончания колледжа Валерия отправила резюме и портфолио в компанию Procter&Gamble — одному из партнеров «Абилимпикс».

— Думаю, мой перфекционизм в редактуре и оформлении текста помог мне сначала победить в соревнованиях, а потом и трудоустроиться в такую прекрасную компанию. Кроме того, участие в соревнованиях помогло мне стать более раскрепощенной и коммуникабельной, — рассказала девушка.

Помочь с выбором вакансии девушке смогли специалисты центра «Моя карьера». Уже через несколько дней Загоруйко пригласили на интервью.

— Мои заслуги на чемпионате «Абилимпикс» сыграли важную роль при приеме на работу. Ведь участие в профессиональном конкурсе — это не только показатель моих знаний и навыков, но и демонстрация заинтересованности своим делом, — подчеркнула она.

Сейчас Валерия работает в HR-отделе Procter&Gamble и занимается оформлением документов.