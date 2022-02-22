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МИД Китая назвал ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания развития КНР

Полина Долганова

В мире
МИД Китая назвал ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания развития КНР
Фото: Pixabay / David Yu

Попытки Соединенных Штатов сдержать развитие КНР с помощью Тайваня является ошибкой. Такое мнение выразил китайский министр иностранных дел Ван И во время телефонных переговоров с государственным секретарем Штатов Энтони Блинкеном.

— Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая, — сказал министр.

Накануне власти США одобрили сделку с Тайванем на 100 миллионов долларов по обслуживанию зенитного ракетного комплекса Patriot. МИД Китая призвал Штаты аннулировать соглашение.

Кроме того, КНР ввела санкции против США в ответ на решение о сделке. Ограничительные меры будут распространяться на организации Lockheed Martin и Raytheon Technologies, передает RT.

В ноябре президент США Джо Байден сообщил, что американская сторона придерживается принципа «одного Китая». Президент заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня. Кроме того, он отметил, что США не намерены вступать в конфликт с КНР и создавать против нее блок.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, а также мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства. Также председатель КНР отметил, что Китай и США должны обеспечить стабильность двусторонних отношений.

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