Двукратный чемпион СССР по хоккею Александр Юдин скончался в возрасте 52 лет

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Двукратный чемпион Советского Союза по хоккею, который играл в составе столичного клуба «Динамо», Александр Юдин скончался в возрасте 52 лет. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе команды.

В составе московского клуба Юдин дважды становился чемпионом СССР и один раз — чемпионом СНГ.

В общей сложности спортсмен сыграл за клуб в 255 играх. На его счету было 102 очка, 43 из которых относятся к забитым голам и 59 — к передачам.

Юдин родился 4 февраля 1971-го года в городе Мурманск. С января 2019-го года спортсмен работал тренером защитников в клубе Континентальной хоккейной лиги «Амур». В период с 2008 по 2010 год он работал детским тренером в системе СКА.

Широкой публике Юдин также может быть известен своими ролями в фильмах «Картина маслом» и «Второе счастье, или Кино за 40 часов», пишет ТАСС.