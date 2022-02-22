Владимир Ефимов: Обороты гостиниц, салонов красоты и фитнес-центров превысили допандемийный уровень

Фото: Пресс-служба

Обороты в сфере услуг Москвы в январе 2022 года продолжили расти, в результате в большинстве секторов экономики объемы выручки превысили допандемийный уровень, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Несмотря на очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, городу удалось избежать введения ограничений, что позволило предотвратить падение оборотов в сфере услуг. Выручка столичных гостиниц по итогам января 2022 года достигла 8,5 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше показателей января 2021 года и почти на четверть превышает значения в январе 2020 года в сопоставимых ценах с учетом инфляции. Обороты фитнес-центров в январе 2022 года составили 2,9 миллиарда рублей — это вдвое больше, чем было в январе 2021 года, и на 83,4 процента больше, чем в январе 2020 года, — подчеркнул заместитель мэра.

Салоны красоты по итогам первого месяца года показали совокупную выручку в 4,3 миллиарда рублей, прибавив 33,6 процента к январю 2021 года и 16 процентов к доковидному январю 2020 года.

— Позитивная динамика наблюдается в туриндустрии, наиболее пострадавшей в период коронавирусных ограничений, однако полноценно обороты отрасль еще не восстановила. Выручка турагентств пока отстает от показателей января 2020 года на 32,5 процента, но на 70,4 процента превышает показатели января 2021 года, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Между тем количество чеков в туриндустрии находится практически на уровне доковидного января 2020 года — 2,7 миллиона штук. Это свидетельствует о росте интереса москвичей к поездкам по России, которые, как правило, дешевле международных путешествий. А по сравнению с январем 2021 года прирост чеков составил 36 процентов. В целом туриндустрия постепенно возвращается к характерным плавным сезонным колебаниям, добавил Кирилл Пуртов.

Стабильна ситуация на рынке страховых услуг, оборот которых в январе составил 33 миллиарда рублей, превысив на 13 процентов показатели первого месяца 2021 года и на 6,6 процента — января 2020 года, отмечает Аналитический центр Москвы.