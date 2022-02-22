СМИ: Коронавирус подтвердился у 88-летней актрисы Татьяны Дорониной

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

У ранее госпитализированной в медучреждение 88-летней актрисы Татьяны Дорониной подтвердился коронавирус. Об этом стало известно во вторник, 22 февраля.

Уточняется, что состояние здоровья звезды осложнено из-за сопутствующих заболеваний. Также артистка эмоционально нестабильна, из-за чего медики применяют седативные лекарственные средства.

Правое легкое Дорониной поражено вирусом на 20 процентов, а левое — на 16. Однако врачи фиксируют положительную динамику по компьютерной томографии.

Остальные подробности состояния актрисы пока неизвестны, передает Telegram-канал Mash.

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Профессиональное образование будущая артистка получила в Школе-студии МХАТ. После работала в различных российских театрах, среди которых Сталинградский областной драматический театр имени Максима Горького, Московский драматический театр «Сфера» и другие.

С 1987 года народная артистка СССР Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького. В декабре 2018 года новым худруком стал Эдуард Бояков, а Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.