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Тестирование робота для контроля за строительством проведут в ММК «Сколково»

Виктория Сикерина

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Тестирование робота для контроля за строительством проведут в ММК «Сколково»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Тестирование четвероногого робота для осуществления контроля за строительством зданий проведут в международном медицинском кластере (ММК) «Сколково». Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что разработка позволит контролировать возведение объектов с применением BIM-технологий.

— Мы сегодня демонстрируем вам промышленного робота, который может контролировать ход строительства внутри здания, строящегося по BIM-технологиям, формировать облако точек, которое впоследствии будет сопоставляться с BIM-моделью и смотреть за отклонениями от проектных решений. Также он может контролировать культуру производства, технику безопасности, — заявил руководитель ведомства.

По словам Загрутдинова, управлять роботом можно с пульта. Однако он может работать и в автоматическом режиме.

— Если будет положительный эффект, дальше будем смотреть, как его можно использовать на других уникальных площадках, — цитирует его слова агентство городских новостей «Москва».

Центр паллиативной помощи для детей и взрослых могут возвести в международном медицинском кластере (ММК) «Сколково» в 2023 году. Медучреждение планируется построить за счет денежных средств инвестора.

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