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Центр паллиативной помощи могут возвести в ММК «Сколково» в 2023 году

Виктория Сикерина

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Центр паллиативной помощи могут возвести в ММК «Сколково» в 2023 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центр паллиативной помощи для детей и взрослых могут возвести в международном медицинском кластере (ММК) «Сколково» в 2023 году. Об этом рассказал гендиректор Фонда ММК «Сколково» Ильдар Хайруллин во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что медучреждение планируется возвести за счет денежных средств инвестора.

— Проект активно развивается, и на всех этапах главные принципы качества и безопасности и устойчивого развития медицинской организации, безусловно, будут организованы, — заявил генеральный директор.

Хайруллин уточнил, что на данный момент окончательное решение о строительстве центра не принято, пишет агентство городских новостей «Москва».

В образовательном центре международного медицинского кластера «Сколково» в 2021 году прошли обучение более тридцати тысяч врачей и медсестер. Слушатели чаще всего выбирали программы, связанные с качеством и безопасностью медицинской помощи, аккредитацией JCI, пациентоориентированным подходом и человекоцентричностью, устойчивым развитием сферы здравоохранения, сестринскими программами и рядом клинических тем.

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