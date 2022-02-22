Центр паллиативной помощи могут возвести в ММК «Сколково» в 2023 году

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— Проект активно развивается, и на всех этапах главные принципы качества и безопасности и устойчивого развития медицинской организации, безусловно, будут организованы, — заявил генеральный директор.

Хайруллин уточнил, что на данный момент окончательное решение о строительстве центра не принято, пишет агентство городских новостей «Москва».

В образовательном центре международного медицинского кластера «Сколково» в 2021 году прошли обучение более тридцати тысяч врачей и медсестер. Слушатели чаще всего выбирали программы, связанные с качеством и безопасностью медицинской помощи, аккредитацией JCI, пациентоориентированным подходом и человекоцентричностью, устойчивым развитием сферы здравоохранения, сестринскими программами и рядом клинических тем.