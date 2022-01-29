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Более 30 тысяч врачей и медсестер обучили в образовательном центре МКК «Сколково» в 2021 году

Михаил Алимов

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Более 30 тысяч врачей и медсестер обучили в образовательном центре МКК «Сколково» в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В образовательном центре международного медицинского кластера (МКК) «Сколково» в 2021 году прошли обучение более 30 тысяч врачей и медсестер. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в пресс-службе Фонда МКК.

— За 2021 год образовательный центр международного медицинского кластера разработал 20 образовательных программ, в том числе шесть программ для врачей в системе непрерывного медицинского образования (НМО) и 57 образовательных мероприятий с более 30 тысячами слушателей из Москвы и регионов, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам руководителя центра Марины Казанфаровой, слушатели чаще всего выбирали программы, связанные с качеством и безопасностью медицинской помощи, аккредитацией JCI, пациент-ориентированному подходу и человекоцентричностью, устойчивым развитием сферы здравоохранения, сестринскими программами и рядом клинических тем.

МКК развивал и направление выездных симуляционных центров. Первый из них был открыт еще в самом начале пандемии в инфекционном госпитале «Вороновское», а в прошедшем году открылось еще шесть таких центров в столице и регионах. Также образовательный центр подготовил направление оказания первой помощи для немедицинского персонала.

В декабре руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты планируют начать строительство центра ядерной медицины и университетского госпиталя в инновационном комплексе «Сколково» в 2022 году. Он отметил, что общая площадь строительных объектов составит почти 57 тысяч квадратных метров.

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