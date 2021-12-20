Возведение центра ядерной медицины в комплексе «Сколково» планируют начать в 2022 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, сад Технопарка Карта всех событий

Специалисты планируют начать строительство центра ядерной медицины и университетского госпиталя в инновационном комплексе «Сколково» в следующем году. Об этом сообщил в понедельник, 20 декабря, руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что общая площадь строительных объектов составит почти 57 тысяч квадратных метров.

— В 2022 году на территории медицинского кластера «Сколково» планируем приступить к строительству трех объектов... Это реабилитационный комплекс широкого профиля, центр ядерной медицины и университетский госпиталь, — цитирует агентство городских новостей «Москва» главу ведомства.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2023 году на территории Международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» планируется завершить возведение сразу пяти объектов. Среди них не только клиники, но и научно-исследовательские лаборатории, производства, а также сопутствующая инфраструктура, уточнил заммэра.

Так, например, ведут Биотехнологическую лабораторию, площадью 16,5 тысячи «квадратов». Она будет проводить исследования в области генодиагностики и персонализированной медицины.