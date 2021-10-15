Андрей Бочкарев рассказал, что в медкластере «Сколково» откроют пять новых объектов в 2023 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В 2023 году на территории Международного медицинского кластера «Сколково» планируется завершить строительство сразу пяти объектов. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Медкластер в Сколкове продолжает активно развиваться: в августе этого года здесь открылся второй корпус израильской клиники «Хадасса» — терапевтический, продолжает работы диагностический корпус, введена первая очередь благоустройства так называемых Исцеляющих садов. В следующем году здесь планируется ввести вторую очередь благоустройства и Многофункциональный медицинский центр площадью 49, 5 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

Медицинский молл в состоянии разместить на своей территории до 30 клиник, которые не нуждаются в больших площадках. В 2023 году откроются пять новых объектов — среди них не только клиники, но и научно-исследовательские лаборатории, производства, а также сопутствующая инфраструктура, отметил заммэра.

Введут и Биотехнологическую лабораторию, площадью 16,5 тысячи квадратных метров. Она будет проводить исследования в области генодиагностики и персонализированной медицины.

— Важно отметить, что среди направлений работы лаборатории будет оперативное внедрение новых технологий в клиническую практику для повышения эффективности медицинской помощи. Кроме того, на 2023 год намечено открытие апарт-отеля площадью 15 тысяч квадратных метров, который будет функционировать под брендом крупнейшего международного гостиничного оператора. Здесь смогут разместиться как врачи, так и родственники и близкие пациентов. Само здание будет иметь внутренний двор необычной формы, — сообщил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.

До этого Бочкарев заявил, что строительство Центра хронических болезней будет завершено на территории Международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове в конце 2023 года. Заммэра отметил, что в здании площадью около 14 тысяч квадратных метров будет шесть этажей. Мощности корпуса позволят принимать до 16,5 тысячи пациентов в год.