Андрей Бочкарев: Центр хронических болезней откроют в Сколкове в 2023 году

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Строительство Центра хронических болезней будет завершено на территории Международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове в конце 2023 года. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проект израильской клиники «Хадасса» на территории ММК в Сколкове продолжает активно развиваться. В августе этого года здесь открылся второй — Терапевтический — корпус клиники, и уже создается проект следующего здания — Центра хронических болезней. Завершение строительства и открытие центра для первых посетителей запланировано на конец 2023 года, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в здании площадью около 14 тысяч квадратных метров будет шесть этажей. Мощности корпуса позволят принимать до 16,5 тысячи пациентов в год.

Генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин отметил, что в центре будут работать дневной и круглосуточный стационары, а также отделение стационарной общей реабилитации, отделение для немобильных пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, детское отделение для детей с орфанными заболеваниями.

— Центр будет специализироваться на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации, — добавил Ильдар Хайруллин.

По его словам, в учреждении оборудуют залы для групповых занятий физкультурой, медитацией и йогой, а также кабинеты для физиотерапии, эрготерапии и арт-терапии.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ММК в Сколкове подписал соглашение с французской ортопедической клиникой «Сан Шарль».