Сергей Собянин: В международном медкластере в «Сколкове» появятся новые объекты

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Международный медицинский кластер (ММК) в «Сколкове» подписал соглашение с французской ортопедической клиникой «Сан Шарль». Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал Сергей Собянин.

Клиника «Сан Шарль» — одна из ведущих во Франции в области ортопедии и реабилитации больных.

— Мы сотрудничаем с кластером и рады, что проект подходит к завершению, — заявил президент клиники «Сан Шарль» Анри Кюш.

При этом мэр Москвы посетил в медкластере корпус израильской клиники «Хадасса» и парк «Исцеляющие воды».

Также Сергей Собянин отметил, что медицинский кластер в «Сколкове» активно развивается. Здесь уже завершили строительство диагностического и онкологического центров и начали возведение биотехнической лаборатории. В настоящий момент рабочие возводят больничный комплекс. Помимо этого, в разработке находится несколько проектов медицинского назначения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

— Так что можно сказать: сегодняшний день ознаменован тем, что медицинский кластер состоялся — в этом теперь уже нет никаких сомнений. Он будет служить всей российской медицине, — сказал глава города.

В августе заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что многопрофильная биотехнологическая R&D-лаборатория в «Сколкове» откроется в 2022 году.