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«Цифровой паспорт строителя» планируют запустить в столице до конца 2022 года

Виктория Сикерина

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«Цифровой паспорт строителя» планируют запустить в столице до конца 2022 года
Фото: Pexels

Информационная база «Цифровой паспорт строителя» может заработать в Москве до конца текущего года. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что сервис будет содержать расширенные сведения о каждом конкретном строителе: квалификация, рейтинг, производительность. Однако база будет доступна только для тех строителей, которые участвуют в реализации Адресной инвестиционной программы и программы реновации жилищного фонда.

— В планах на 2022 год создание полноценной базы — «Цифрового паспорта строителя», содержащую... интеграции автоматизированного доступа на стройплощадку через систему контроля и управления доступом (СКУД) с проверкой статуса прохождения инструктажей по безопасности, в том числе в онлайн-формате, с измерением температуры, — заявил руководитель ведомства.

Загрутдинов добавил, что в настоящий момент на строительных объектах в столице работает порядка 65 тысяч специалистов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также в городе внедряют онлайн-сервис, при помощи которого москвичи смогут получать информацию о продвижении работ на объекте капитального строительства и его 3D-визуализации. Узнать, что строится в районе и как будет выглядеть объект, горожане смогут, наведя камеру смартфона на QR-код.

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