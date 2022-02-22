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Названы самые нежеланные подарки на 23 февраля

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы самые нежеланные подарки на 23 февраля
Фото: depositphotos

Лишь 24,7 процента мужчин довольно полученными подарками в День защитника Отечества. О том, какие презенты лучше не делать в этот праздник, «Вечерней Москве» рассказали в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров Сбермаркет и мессенджере Viber.

Самыми нежеланными подарками для мужчин являются «различные сувениры, фигурки и статуэтки». На втором месте в антитопе находятся косметические средства по уходу за собой. На третьем — бытовые и хозяйственные товары.

— 19,3 процента мужчин не обрадуется алкоголю, а 15 процентов — средствам по уходу за собой: пене для бритья, гелю для душа, шампуню и прочему. 12,15 процента не хотело бы получить на 23 февраля бытовые предметы (тапки, посуду и прочее), 9 процентов — деньги, а 7,4 процента — сладости или еду, — поделились в сервисах.

46,2 процента мужчин рады подаркам на День защитника Отечества «от случая к случаю». 22,5 процента опрошенных признались, что, как правило, они не удовлетворены полученным презентом. Лишь 6,6 процента мужчин озвучивают свои предпочтения заранее, рассказали «ВМ».

Также в пресс-службе отметили, что 72,8 процента мужчин не передаривает полученные презенты.

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