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В ДНР заявили о попытке покушения на экс-главу Минобороны Кононова

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР заявили о попытке покушения на экс-главу Минобороны Кононова
Фото: glava-lnr.info

Попытка теракта была совершена в отношении бывшего главы Минобороны ДНР Владимира Кононова. Об этом заявили в МГБ ДНР во вторник, 22 февраля.

— В ходе совершенного подрыва получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности местный житель. Установлено, что он направлялся на встречу с Владимиром Кононовым, — говорится в сообщении.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут оперативно-следственные мероприятия, отмечается на сайте МГБ.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

В тот же день около представительства ЛНР в СЦКК в Луганске прогремел взрыв. Причиной инцидента, по данным Народной милиции ЛНР, стал взрыв в автомобиле. В результате происшествия пострадали глава представительства и водитель.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

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