Сергей Юран назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Фото: Сайт ФК Химки / fckhimki.com

Новым главным тренером футбольного клуба «Химки» назначили Сергея Юрана. Об этом сообщили в пресс-службе ФК в среду, 23 февраля.

Уточняется, что специалист уже подписал контракт с командой и присоединился к футболистам в Турции.

Гендиректор «Химок» Владимир Габулов отметил, что руководство при первой же встрече нашло общий язык с тренером. Также среди его преимуществ генеральный директор выделил профессионализм и умение наладить контакт с игроками.

— Сергей Николаевич хорошо знаком со спецификой нашего футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации, — добавил он.

Сам Сергей Юран заявил, что в команде собрались мастеровитые и опытные спортсмены. А среди важных для него условий он назвал полную самоотдачу и чувство единения внутри коллектива.

— Жалко, что не провел с командой ни одного сбора. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой, — заключил тренер.

Сергей Юран уже дважды был главным тренером ФК «Химки». Так, в 2020 году команда под его руководством завоевала путевку в РПЛ и стала серебряным призером Кубка России.