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Мурашко оценил риск заражения штаммом COVID-19 «дельта»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко оценил риск заражения штаммом COVID-19 «дельта»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В настоящий момент риск заражения тяжелой мутацией коронавируса «дельта» остается высоким. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 23 февраля.

Он отметил, что соотношение циркуляции «омикрона» и «дельты» равно примерно один к двум.

Министр добавил, что 50 процентов переболевших коронавирусом сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы в течение последующих трех–семи месяцев. Однако риск смертности среди пациентов с хроническими сердечными заболеваниями больше в пять–семь раз.

— «Омикрон» может быть более, так скажем, щадящий в целом для популяции беременных, но тяжелых осложнений тоже видим очень много. И для новорожденных детей риск существует. Поэтому вакцинация мамы после беременности завершения, после родов, она просто необходима, — цитирует ТАСС слова Мурашко.

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22 февраля министр здравоохранения РФ рассказал, что осложнения от штамма коронавируса «омикрон» в первую очередь связаны с нервной и сердечно-сосудистой системами. Ряд жалоб пациентов касается нарушений обоняния и слуха, добавил он.

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