Мурашко оценил риск заражения штаммом COVID-19 «дельта»

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— «Омикрон» может быть более, так скажем, щадящий в целом для популяции беременных, но тяжелых осложнений тоже видим очень много. И для новорожденных детей риск существует. Поэтому вакцинация мамы после беременности завершения, после родов, она просто необходима, — цитирует ТАСС слова Мурашко.

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22 февраля министр здравоохранения РФ рассказал, что осложнения от штамма коронавируса «омикрон» в первую очередь связаны с нервной и сердечно-сосудистой системами. Ряд жалоб пациентов касается нарушений обоняния и слуха, добавил он.