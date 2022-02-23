Названы самые популярные подарки на 23 февраля

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Самыми распространенными подарками ко Дню защитника Отечества в 2022-м году станут предметы одежды, аксессуары и косметика. Такими данными с «Вечерней Москвой» поделились крупные маркетплейсы.

Более 52 процентов женщин дарит мужчинам на 23 февраля парфюмерию и косметику, узнали в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров Сбермаркет и мессенджере Viber. Более 40 процентов покупательниц отдают предпочтение покупке одежды или аксессуаров, добавили в их пресс-службе.

В маркетплейсе OZON заметили рост спроса на аксессуары для мужчин, а также на товары для охоты и рыбалки.

— Аксессуары для мужчин — популярный подарок ко Дню защитника Отечества. В Москве и области штучные продажи наручных часов увеличились в 2,3 раза. В топе предпочтений оказались часы Casio линейки Vintage, — рассказали в OZON.

По данным интернет-магазина Wildberries самым популярным презентом к празднику традиционно станут носки и нижнее белье. Кроме того, в десятку самых востребованных товаров в преддверии праздника вошли дезодоранты, пены для бритья, ремни, кошельки и галстуки, уточнили в Wildberries.