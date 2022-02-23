Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Виктория Сикерина

Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
Фото: depositphotos

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Республике Крым. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства в среду, 23 февраля.

Уточняется, что в ходе операции были задержаны шесть россиян, поддерживающие украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»*.

Задержанные планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов Крыма.

В ЦОС добавили, что в гараже одного из задержанных сотрудники обнаружили и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами, а также символику экстремистской организации.

— В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети интернет, — передает ТАСС сообщение ведомства.

«Правый сектор»* — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

Читайте также:
Крым ФСБ Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте