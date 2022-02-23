ФСБ предотвратила теракт в Крыму

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Республике Крым. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства в среду, 23 февраля.

Уточняется, что в ходе операции были задержаны шесть россиян, поддерживающие украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»*.

Задержанные планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов Крыма.

В ЦОС добавили, что в гараже одного из задержанных сотрудники обнаружили и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами, а также символику экстремистской организации.

— В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети интернет, — передает ТАСС сообщение ведомства.

«Правый сектор»* — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.