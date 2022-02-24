В России выявили еще 132 998 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах страны выявили 132 998 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф в четверг, 24 февраля.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Санкт-Петербург. За последний день там обнаружили 8742 случая заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 762 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 136 433 пациента.

Также число госпитализированных в медучреждения заболевших составило 8632 за последний день.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, за весь период пандемии в стране зарегистрировали 15 928 568 заболевших. Из них полностью выздоровел 12 972 661 человек, а скончались — 348 578, говорится в сообщении.

23 февраля глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон» протоколы лечения заболевания изменились. В настоящий момент медицинская помощь пациентам оказывается максимально результативно.

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До этого он рассказал, что осложнения от штамма коронавируса «омикрон» в первую очередь связаны с нервной и сердечно-сосудистой системами. Ряд жалоб пациентов касается нарушений обоняния и слуха, добавил он.