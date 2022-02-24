Неизвестный с баллончиком ограбил девушку в подъезде на западе Москвы

Фото: moscow-live

улице Барвихинской Карта всех событий

Неизвестный напал на девушку в подъезде жилого дома в Можайском районе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 24 февраля.

По словам представителя ведомства, днем 23 февраля на лестничной площадке в подъезде дома, расположенного на улице Барвихинской, мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 23-летней девушки, после чего вырвал из ее рук мобильный телефон и скрылся.

Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы.

Материальный ущерб горожанки составил около 100 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

До этого сообщалось, что неизвестный совершил разбойное нападение на салон, расположенный на Ленинградском шоссе в столице. Вечером 23 февраля мужчина в маске, угрожая кассиру пистолетом, потребовал отдать наличность из кассы. Забрав деньги, он скрылся. После этого администратор заведения обратился в полицию. Ущерб салона составил чуть более тысячи рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о разбое.