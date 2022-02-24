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Арктика перекрыта циклоном: синоптик рассказал о погоде в Москве в последние выходные зимы

Елизавета Короткова

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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Арктика перекрыта циклоном: синоптик рассказал о погоде в Москве в последние выходные зимы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В выходные дни 26 и 27 февраля в Москве не ожидается серьезного похолодания. Дневная температура составит от одного до трех градусов по Цельсию выше нуля. Сильного снегопада также не будет. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился метеоролог Александр Шувалов.

— Ждать сильного похолодания на выходных не приходится. Арктика перекрыта очередным циклоном с Атлантики. Гребень, который принес относительное понижение температуры к слабо отрицательным значениям, оказался незначительным. Речь идет о температуре от минус одного до минус трех ночью и от плюс одного до плюс трех днем. Сильного снега не будет. Если снежок и выпадет, то небольшой: высота покрова достигнет максимум одного сантиметра, — сообщил Шувалов.

Собеседник «ВМ» добавил, что московский февраль «мало похож на зимний месяц». В последнее время среднесуточная температура в столице была положительной, пояснил он.

— Этот февраль войдет в тройку самых теплых февралей XXI века. Теплее были только февраль 2002 года и февраль 2020-го, — отметил метеоролог.

Зима в Москве постепенно отступает: как рассказал «ВМ» эксперт, утром 24 февраля высота снежного покрова в городе составила 18 сантиметров. Еще 8 февраля эта величина была на 30 сантиметров больше, уточнил он.

Впрочем, активного наступления весны пока тоже не предвидится. Александр Шувалов поделился прогнозом погоды на первые числа марта.

— Начало весны ознаменуется приходом антициклонов, которых мы давно не видели на европейской территории России. Это означает, что будет примерно минус пять градусов ночью и плюс два градуса днем. Также будет много солнца — это единственная радость в данной ситуации. Начало весны ознаменуется солнечным аккордом, — рассказал специалист.

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