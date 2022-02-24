Стало известно, насколько снизился уровень безработицы в Московской области

Ярмарка вакансий / Фото: «Вечерняя Москва»

Уровень безработицы в Московской области за год сократился в семь раз. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

— В Подмосковье уровень безработицы сокращен в семь раз и сейчас составляет менее полпроцента. Высокий прoцент трудоустройства обеспечивается за счет модернизации центров занятости, удобных онлайн-услуг, — отметила она.

Также в регионе часто проводятся ярмарки вакансий, оперативно работают сотрудники центров занятости, помогая населению найти подходящие вакансии.

В настоящее время в регионе проживают 19,7 тысячи безработных, при этом доступно более 63 тысяч вакансий. Для поиска работы можно воспользоваться порталом «Работа в России» или специальной опцией на региональном портале «Госуслуги», передает «Радио 1».

До этого сообщалось, что комплексную услугу по поиску работы запустили на портале госуслуг Подмосковья. Если гражданин зарегистрирован как безработный, ему доступно восемь услуг. Например, пользователь может пройти онлайн-тест на профориентацию, чтобы выявить склонность к той или иной профессии.