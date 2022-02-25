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Диетолог Писарева назвала четыре способа снизить калорийность масленичных блинов

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Писарева назвала четыре способа снизить калорийность масленичных блинов
Фото: Pixabay

Блины являются питательным блюдом с высоким гликемическим индексом. Как потреблять меньше калорий в Масленичную неделю, не отказываясь от любимого лакомства, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева. Врач перечислила четыре способа, которые помогут сделать блины полезными.

Первый и самый главный совет — отказаться от добавления в блинную смесь сахара. Это сократит гликемический индекс блюда и снизит его калорийность.

— Сахар — это главный ингредиент калорийности здесь. Я не вижу смысла добавлять его в блины, считаю здесь этот ингредиент лишним. Если мы едим блин со сладкой начинкой или топпингом, то он и так будет сладким. А если употребляем его с рыбой или мясом, то зачем там сладость? Не рекомендовала бы его вообще добавлять, — отметила Писарева.

Второй способ — заменить классическую белую муку на цельнозерновую. Диетолог посоветовала использовать рисовую или кукурузную муку. Также для приготовления подойдет безглютеновая смесь.

Третий вариант «облегчить» блюдо — использовать сахарозаменитель по желанию.

— Можно приготовить начинку для блинов с натуральным сахарозаменителем, например, добавить этот ингредиент в творог. Тогда у вас получится сладкий и вкусный творожный блин, — поделилась собеседница «ВМ».

Последняя рекомендация заключается в следующем: можно приготовить блины не на воде, а на молоке. Разумеется, такое действие изменит вкус блюда, уточнила диетолог. И все же этот метод эффективен: жирность продукта существенно снизится.

— Если вы будете вместо молока добавлять воду, то и калорийность, и жирность будут ниже. На вкус это, конечно, повлияет. Но если при этом приготовить блины на топленом масле, то они все равно получатся достаточно жирными и вкусными, — рассказала Писарева.

Если вы готовите блюдо в классическом варианте, не стоит съедать более трех-четырех блинов без начинки за один день.

Масленичная неделя в России продлится с 28 февраля по 6 марта.

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