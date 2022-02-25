«Солнечный аккорд»: метеоролог рассказал, каким будет начало весны в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первые числа марта в Москве ознаменуются приходом антициклонов, которых давно не было в европейской части страны. Дневная температура составит около двух градусов тепла. При этом погода порадует жителей столицы ясным небом. Об этом «Вечерней Москве» сообщил метеоролог Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что зима в столице уже существенно отступила. За последние две недели значительно уменьшилась высота снежного покрова. Утром 24 февраля эта величина составила 18 сантиметров, по данным метеостанции на ВДНХ. Однако, по словам собеседника «ВМ», активного наступления весны пока ждать также не приходится.

— Начало весны ознаменуется приходом антициклонов, которых мы давно не видели на европейской территории России. Это означает, что будет примерно минус пять градусов ночью и плюс два градуса днем. Также будет много солнца — это единственная радость в данной ситуации. Начало весны ознаменуется солнечным аккордом, — рассказал Шувалов.

Он добавил, что текущий февраль, скорее всего, войдет в тройку самых теплых февралей XXI века. Среднесуточная температура в последние дни была положительной, напомнил метеоролог.