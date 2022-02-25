Столичный психолог рассказал, почему торопиться лучше медленно

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Поначалу возможность совмещать торопливость с медлительностью кажется парадоксальной. На самом же деле соблюдение правила медленной спешки помогает справиться с делами гораздо быстрее, лучше и радостней. О том, каким образом достигается такой результат, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Как часто и ради чего вы спешите? Скорее всего, многие делают это постоянно и... бесцельно. Спешка стала для нас привычным ритмом жизни. Даже тогда, когда это явно лишнее, а то и вредное (вроде еды на ходу). А между тем люди, предпочитающие суете размеренность, имеют ряд преимуществ перед торопыгами. Перечислим основные.

Умение принимать решения

Такое качество пригодится как в работе, так и в быту. Торопливость и суета, одергивание себя и других фразами «давай быстрее!» и «сколько можно копаться?», а главное — само осознание того, что надо ускориться, скорее замедляют ход как умственных, так и физических процессов. Человек сбивается, путается в мыслях и порядке действий, не может сосредоточиться, нервничает, и, как следствие, энергия уходит на переживание негативных эмоций, а не на созидание или поиск ответа. В итоге — сожаление, а то и отчаяние от того, что опять «все испортил», и трата дополнительного времени и ресурсов на исправление (когда это возможно, естественно).

При решении любой задачи, будь то опоздание на самолет или срочное поручение от шефа, прежде чем торопиться действовать, обязательно успокойтесь. Придите в себя. Потом определите свою цель, наметьте этапы ее достижения и следуйте им строго по очереди. Самое главное — запретить себе пытаться делать все одновременно, следует помнить о том, чего нужно достичь. Каждый этап должен быть выполнен обстоятельно, без суеты. Если задача сложная, можно заранее письменно наметить основные моменты реализации задуманного. И хотя кажется, что составление планов займет больше времени, чем сиюминутная спонтанность, поверьте: в итоге получится гораздо быстрее и надежнее.

Удовлетворение от работы

Постоянно нервничая по поводу своей медлительности или невнимательности, комфорта на рабочем месте не ощутить. Безусловно, авралы бывают в любом деле, и в эти периоды следует быть очень сосредоточенным и последовательным. Если же стресс от переживаний по поводу собственной «неуспеваемости» постоянный, то может снизиться самооценка, появится апатия и нежелание работать. Трудности с темпом исполнения обязанностей бывают как из-за внешних причин — объективно большая нагрузка и сложные условия работы, так и внутренних — лень, рассеянность, личностные особенности, отсутствие важных навыков. А еще замедлять эффективность может ваше отношение к делам, чрезмерное волнение за результат, неправильно организованный процесс работы. А что если вы в принципе занимаетесь не тем, чем хотите?

Состояние белки в колесе мешает пониманию того, насколько человеку подходит то, чем он занимается. Чуть ли не большую часть своего времени мы проводим на работе, и удовлетворенность ею довольно сильно влияет на качество нашей жизни в целом. Взгляд на происходящее со стороны может многое изменить — и в карьере, и в себе. В наши дни вполне реально избежать участи заложника одного образования или одной профессии, хотя лучше не торопиться менять специальность кардинально. Порой даже малые перемены (например, в пределах одной сферы) позволяют найти то, что нужно.

Достижение душевной гармонии

Есть ли у вас ощущение того, что в постоянной суете вы упускаете что-то очень важное? Чувствуете ли, что, несмотря на сверхзанятость, появляющееся свободное время тратится как-то бестолково? Встречи с друзьями постоянно откладываются, не бывает полностью свободного от всех дел выходного, даже совместный завтрак в семье уже редкость, так как у всех свои дела и планы. Практически забыты разговоры по душам, пересказывание снов и событий дня родным людям — всё некогда... То же самое происходит с любимыми занятиями: мало кому удается провести целый день за вязанием, книгой или просмотром пары-тройки серий фильма, посещением музея в режиме спокойного созерцания или парка аттракционов с визгами восторженных детей. Между тем, только расслабившись и исключив на время отдыха мысли о ворохе дел, можно почувствовать себя свободными.

Помните известную фразу из рекламы «И пусть весь мир подождет»? Отдыхая, важно целиком посвящать себя досугу, хобби, маленьким и большим радостям и, конечно же, любимым и дорогим людям. Запретите себе отвлекаться и торопиться в такие моменты — особенно если они случаются редко. Ведь душевный комфорт, который появляется благодаря заботе о себе и близких, — пожалуй, самый мощный ресурс, способный помочь свернуть горы.

Самопознание и саморазвитие

Некоторые из нас со вниманием относятся к своим поступкам, мыслям и настроению — тщательно обдумывают происходящее, отмечают свои реакции и эмоции. Однако большинство людей уделяет мало времени рассмотрению той или иной ситуации и обдумыванию своей роли в ней. Например, когда мы расстроены или озабочены, то редко начинаем разбираться в том, почему. «Что-то настроение плохое» или «как-то мне не по себе сегодня» — говорим мы и тут же возвращаемся к не терпящим отлагательств хлопотам. А ведь задуматься, почему мы чувствуем себя так или иначе, весьма полезно. Почему стало грустно после разговора с подругой и отчего замечание начальника так сильно возмутило? В чем причина зависти к соседу и за что так стыдно после ссоры с отцом? Лишаясь возможности анализировать происходящее, мы исключаем видение себя настоящих, игнорируем «звоночки», указывающие на сложности в характере и поведении. Позже это может вызвать настоящие проблемы — когда начнет рушиться иллюзия нашей собственной идеальности.

Старайтесь рассматривать хотя бы наиболее типичные конфликтные ситуации и случаи, которые вас сильно задевают. Порой бывает очень трудно увидеть свои ошибки и недостатки, признать собственную корысть или злорадство, уязвленное самолюбие или сильную обиду. Честность и готовность измениться помогают стать лучше.

Ощущение полноты жизни

Какое-то время назад в мире возникло новое социальное явление slowlife — «медленная жизнь». Его сторонники, которых всё больше, уверены: только избавившись от ежедневного «марафона», человек становится более гармоничным и счастливым, ведь появляется время как на самое главное в его жизни, так и на познание окружающего мира и его жителей. С целью остановить спешку намеренно замедляются все сферы: еда, работа, путешествия и даже ритм города.

Разумеется, какие-то дела требуют срочности и поторопиться просто необходимо. Однако, когда спешить не обязательно, снизьте скорость, и вы достигнете желаемого гораздо быстрее.

Иной раз кажется, что для всего откладываемого на потом придет свое время. На самом деле время только уходит, и с каждым днем все быстрее. Живите в подходящем вам ритме, только проживайте как можно более полно каждый момент, не торопясь в следующий. Поверьте, это принесет вам огромное удовольствие и настоящее счастье.

Если замедлиться не получается, вы чувствуете тревогу о якобы упущенном времени и возможностях, проконсультируйтесь со специалистом. В Московской службе психологической помощи это можно сделать бесплатно. Кроме того, вы можете стать участником тематических онлайн-мероприятий. Так, 26 февраля в 12:00 состоится вебинар «Принятие себя». На нем вы получите рекомендации по повышению уровня самопринятия.

В этот же день, но в 15:00 пройдет встреча на тему «Человек привычки: как изменить свою жизнь к лучшему?». Вместе с психологом разберете законы формирования привычек, обсудите конкретные шаги и трудности на пути их изменения.

Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Подробности на сайте.