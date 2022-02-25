Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно найти в лесах Подмосковья

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В конце февраля в подмосковных лесах наступил мертвый сезон, из грибов остались только единичные экземпляры. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

— Если сейчас в лесах и можно что-то найти, то это «пенсионеров» — это грибы, выросшие зимой и оставшиеся до весны, которые потенциально съедобны. Такого обилия, как в декабре-январе, конечно, нет. Сейчас, если так можно выразиться, самый негрибной сезон, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

Он также отметил, что зимние грибы, которые начали расти в декабре, уже почти полностью сошли. В конце прошлого года в лесах можно было найти, например, вешенку.

Весенние грибы появятся еще через пару месяцев. В настоящее время в подмосковных лесах с трудом получится собрать грибов на сковородку, о целых корзинах говорить не приходится.

До этого ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков пояснил, почему зимним грибам не страшны морозы. В зимний период в подмосковных лесах, по словам миколога, также можно собирать вешенки, польский гриб и рядовку.