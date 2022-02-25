«Запой жуткий»: актера Башарова уволили из «Школы современной пьесы»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российского актера Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы» из-за проблем с алкоголем. Так объяснил ситуацию художественный руководитель организации Иосиф Райхельгауз.

— Он нарушил трудовое законодательство — не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий. И я его уволил с работы, — уточнил он.

Более того, худрук театра назвал ложными сообщения СМИ о том, что причиной увольнения Башарова стала поддержка актера спецоперации на Украине, а также его совместные фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

— Послушайте, ну оставьте вы фотографии с Путиным — у него (Марата Башарова — прим. «ВМ») запои каждый месяц регулярные. А у нас огромный фестиваль — мы вынуждены в экстренном режиме искать замену, других артистов, отменять спектакли, — передает слова Райхельгауза NEWS.ru.

В ноябре прошлого года Башаров прокомментировал смерть близкой подруги Асмаловской. По словам артиста, его подруга всегда была крепкой и выносливой девушкой, из-за этого уход из жизни был в особенности неожиданным.