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Россиянам напомнили о новых штрафах за езду без диагностической карты с 1 марта

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Россиянам напомнили о новых штрафах за езду без диагностической карты с 1 марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 марта в России вступают в силу поправки в КоАП, которые вводят штраф в две тысячи рублей за езду без диагностической карты о прохождении техосмотра. Однако коснется он ограниченного количества автовладельцев. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, после отмены обязательного техосмотра большинству водителей не нужна диагностическая карта. Сейчас штрафа за ее отсутствие нет.

— Диагностическая карта теперь распространяется только на коммерческий транспорт: такси, автобусы, грузовики и т. д. Диагностическую карту отвязали сейчас от автовладельцев, она, по сути, для страховой компании не нужна, — рассказал специалист.

Как отметил юрист, вполне возможно, что отсутствие диагностической карты смогут фиксировать камеры: уже давно идут разговоры о том, что база МВД будет объединяться с базой страховщиков.

Усиление контроля за наличием диагностической карты поможет сделать автомобильные перевозки безопаснее, уверен Славнов.

— В случае с коммерческим транспортом, который перевозит людей, если камера фиксирует номер машины и к нему не привязаны диагностическая карта и полис ОСАГО, ему должны выписываться штрафы. Они подвергают опасности жизнь невинных пассажиров, которых перевозят, — резюмировал эксперт.

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