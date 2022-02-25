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Новые остановки появятся в Москве с 26 февраля

Георгий Соланович

Город
Новые остановки появятся в Москве с 26 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Паустовского Карта всех событий

На маршрутах автобусов в разных частях города с 26 февраля появится восемь новых остановок. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 25 февраля.

Так, остановки появятся по следующим адресам: «Школа искусств» по улице Паустовского в сторону Новоясеневского проспекта, «Торговый центр» по Люблинской улице, «Кинотеатр «Молодежный» по Люблинской улице в сторону Грайвороновской улицы, «Шоссейный проезд» по Шоссейной улице, «Сигнальный проезд, 37» по Сигнальному проезду в сторону метро «Владыкино», «Улица Комдива Орлова» по Гостиничной улице в сторону МЦД Лианозово, «3-й Алтуфьевский путепровод» по Алтуфьевскому шоссе в сторону метро «Бибирево».

В Telegram-канале Дептранса добавили, что остановка «Соболевский проезд» на Михалковской улице теперь работает в обе стороны.

23 февраля появилась информация о том, что до конца года в Москве появятся две тысячи остановок общественного транспорта. Новые остановки будут оборудованы картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядками для телефонов, а также камерами видеонаблюдения.

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