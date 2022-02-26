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Прокуратура организовала проверку по факту падения наледи на ребенка в Сергиевом Посаде

Полина Долганова

Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту падения наледи на ребенка в Сергиевом Посаде
Фото: depositphotos

Прокуратура организовала проверку по факту падения наледи на мальчика в возрасте пяти лет в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате случившегося ребенок был госпитализирован.

В процессе проверки правоохранители дадут оценку соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами и полноте мер, принятых с целью устранения льда с крыш.

По итогам проверки могут быть приняты соответствующие меры реагирования.

18 февраля сообщалось, что женщина, погибшая в результате падения глыбы льда в Восточном Измайлове, проигнорировала меры безопасности. На 13-й Парковой улице велись работы по очистке крыш домов ото льда. Место проведения работ было огорожено, а около дома постоянное дежурство вели сотрудники городских служб.

Женщина 1963 года рождения пересекла линии ограждения и вошла на небезопасную территорию. В результате одна из глыб упала на пострадавшую. Она сразу же скончалась от полученных травм.

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