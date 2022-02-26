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Эксперт оценил вероятность отключения смартфонов в России из-за событий на Украине

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт оценил вероятность отключения смартфонов в России из-за событий на Украине
Фото: Pixabay

Разработчики операционных систем имеют технологии, которые позволяют выключить любое устройство принудительно, для этого его владельцу даже не нужно обновлять систему. Однако на практике такой подход в мире не применялся. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, дистанционно можно отключить любое устройство, которое имеет доступ к интернету.

— Технически можно организовать все что угодно: даже принудительное выключение без согласия человека. Можно сделать обновление автоматическим путем. Будет ли это на самом деле, мы пока не знаем: очень много спекуляций на этот счет. Если вы отключите от интернета свой телефон, то с ним ничего не случится. Но тогда вопрос: зачем он вам нужен? — рассказал специалист.

Как отметил Кусков, все приложения получают массу информации о пользователе. Благодаря этому владельцы операционной системы могут вывести смартфон из строя в любой момент, заметил собеседник «ВМ».

Подобный сценарий возможен не только со смартфонами, полагает эксперт.

— Как хакеры работают: вы ведь не заходите к ним на сайт, они сами к вам выходят через интернет. Как только вы подключаетесь к чему-то, то оказываетесь уязвимыми в любом случае. Если ваш компьютер не подключен к интернету, то хакеры вам ничего не сделают, — говорит Кусков.

Эксперт подчеркнул: сложно говорить о том, что такой сценарий в России нарушит права пользователей. В нынешней ситуации вряд ли получится куда-то пожаловаться, резюмировал собеседник «ВМ».

Кусков также заметил, что на практике случаев массового отключения смартфонов в мире не было. Реализовывались другие сценарии: например, закрытие от внешнего мира в Северной Корее, заключил специалист.

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