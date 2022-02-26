Набор юношей и девушек на обучающий курс школы вожатых стартовал в столице

Фото: Пресс-служба Мосгортура

Центральная школа московских вожатых открыла набор юношей и девушек от 18 лет для обучения навыкам работы в детских лагерях. Занятия стартуют 27 февраля. Об этом сообщила заместитель гендиректора агентства «Мосгортур» Юлия Силенко.

Она отметила, что обучение будет проходить в электронном формате с 11:00 до 18:00 по воскресеньям.

Так, в рамках образовательной программы молодые люди научатся правильно организовывать детские игры, решать конфликты и работать с детьми.

По словам Силенко, теоретические знания участники получат онлайн, а после закрепят их на очных встречах.

— В подготовке будущих вожатых участвуют как педагоги, так и кураторы — выпускники школы, которые помогают с практическими занятиями и делятся реальными кейсами. Все обучение длится восемь недель. По итогам выдается свидетельство, которое дает право на работу вожатым в любом детском лагере России, — заявила заместитель генерального директора агентства.

С подробностями проведения образовательного курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы и сайте «Мосгортура».

24 декабря сообщалось, что в четвертый раз прошел всероссийский конкурс Российского движения школьников «Лига вожатых» под девизом «Зажигаем детские сердца». На конкурс было подано 7506 заявок из 84 регионов — почти вдвое больше, чем в прошлом году.