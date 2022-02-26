Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Набор юношей и девушек на обучающий курс школы вожатых стартовал в столице

Виктория Сикерина

Город
Набор юношей и девушек на обучающий курс школы вожатых стартовал в столице
Фото: Пресс-служба Мосгортура

Центральная школа московских вожатых открыла набор юношей и девушек от 18 лет для обучения навыкам работы в детских лагерях. Занятия стартуют 27 февраля. Об этом сообщила заместитель гендиректора агентства «Мосгортур» Юлия Силенко.

Она отметила, что обучение будет проходить в электронном формате с 11:00 до 18:00 по воскресеньям.

Так, в рамках образовательной программы молодые люди научатся правильно организовывать детские игры, решать конфликты и работать с детьми.

По словам Силенко, теоретические знания участники получат онлайн, а после закрепят их на очных встречах.

— В подготовке будущих вожатых участвуют как педагоги, так и кураторы — выпускники школы, которые помогают с практическими занятиями и делятся реальными кейсами. Все обучение длится восемь недель. По итогам выдается свидетельство, которое дает право на работу вожатым в любом детском лагере России, — заявила заместитель генерального директора агентства.

С подробностями проведения образовательного курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы и сайте «Мосгортура».

24 декабря сообщалось, что в четвертый раз прошел всероссийский конкурс Российского движения школьников «Лига вожатых» под девизом «Зажигаем детские сердца». На конкурс было подано 7506 заявок из 84 регионов — почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Читайте также:
Мосгортур Образование Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте