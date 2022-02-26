Автомобилистам напомнили о новых правилах оплаты платных дорог

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С 1 марта в России начинают действовать новые правила оплаты проезда по платным дорогам. Автомобилисты смогут оплачивать проезд тремя способами: непосредственно в пункте оплаты, при помощи предоплаты при регистрации в системе или после поездки, если на дороге действует система «свободный поток». О том, зачем нужны такие изменения, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, на большинстве платных дорог применяется система оплаты, не учитывающая пройденное расстояние.

— В привычном понимании, когда вы платите за каждый отрезок, вы не можете проехать больше, минуя пункт оплаты. Хотя на некоторых трассах вроде М-4 так бывает: например, вам нужно доехать только до Воронежской области, и там есть для этого отдельные съезды, а есть съезды, минующие определенные терминалы, — объяснил эксперт.

Как отметил собеседник «ВМ», возможен и другой способ оплаты, при котором фактически пройденное расстояние фиксируется камерами — так называемый свободный поток. В зависимости от этого определяется стоимость поездки.

Такой подход применяется на Центральной кольцевой автомобильной дороге, заметил специалист.

— Пример с тем же ЦКАД: вы проехали от Калужского шоссе до Симферопольского шоссе — заплатили одну сумму, проехали дальше до трассы М-4 — заплатили другую сумму. Понять, какое вы расстояние проехали, можно только с помощью камеры, которая фиксирует ваш госномер на въезде и на выезде с участка. Дальше она вас не видит, если вы не поехали, допустим, в сторону рязанской трассы, — рассказал Баканов.

По словам эксперта, на платной трассе с терминалами оплаты водитель не сможет уехать, не остановившись и не заплатив на месте. В этом случае автовладелец сначала получает чек, а потом по нему расплачивается — или, наоборот, сначала платит, а потом выезжает с участка по чеку. При бесконтактном способе человек имеет возможность заплатить по факту завершения поездки в течение определенного срока.

Такой способ оплаты может быть распространен на другие платные дороги, отметил Баканов.

— Для этого вводятся определенные стандарты. Если раньше это было только привилегией ЦКАД, то сейчас эту практику могут распространить повсеместно по всем регионам. В ней определенный смысл есть. Пример с той же трассой М-4 показывает, что бывают пробки на пунктах оплаты, особенно в летний период. Чтобы их не было, нужно внедрять технологию бесконтактной оплаты, — рассказал специалист.

Предоплатная система также может быть удобна для некоторых автомобилистов, отметил Баканов. В этом случае деньги за последующую поездку заблаговременно вносятся на счет оператора. Автовладельцам не придется постоянно думать о необходимости оплатить проезд, резюмировал собеседник «ВМ».