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Автоэксперт назвал три способа выбрать правильное масло

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт назвал три способа выбрать правильное масло
Фото: Pixabay

Информацию о том, какое масло подходит конкретному автомобилю, можно найти в руководстве по эксплуатации, на профильных форумах и сайтах производителей масла. Чтобы продлить срок службы автомобиля, важно не только правильно выбирать масло, но и вовремя его менять. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

— Чтобы правильно выбрать масло, нужно смотреть руководство по эксплуатации: там написаны все допуски и стандарты масла, которые подходят для конкретного автомобиля.Также существуют специальные профильные форумы, где есть подборка масел. Кроме того, можно зайти на сайты крупных производителей масел, у них бывает подбор масел под конкретный автомобиль, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, в самых лояльных условиях эксплуатации менять масло нужно не реже, чем раз в год, максимальный пробег между сменой масла — 10 тысяч километров. При больших интервалах масло не сможет выполнять свою функцию, предупредил Баканов.

Интервал для замены зависит и от типа масла, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Многие масла — полностью синтетические и обеспечивают хорошие свойства в различных условиях. У таких масел срок службы составляет 250–300 моточасов. Естественно, засекать моточасы, когда вы находитесь за рулем, нереально. Когда вы стоите в пробке или на месте с заведенным движком, вы хоть и не едете, но движок работает. Если поделить 250–300 моточасов на среднестатистическую езду, то получается от пяти до семи с половиной-восьми тысяч километров, — заметил эксперт.

Как подчеркнул Баканов, в современных двигателях оптимальный интервал для замены масла — от пяти до восьми тысяч километров. Если придерживаться этих интервалов (особенно — на турбированных двигателях и двигателях с непосредственным впрыском), то беспроблемная эксплуатация автомобиля будет более длительной, заключил специалист.

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