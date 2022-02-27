Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в первый день Масленицы, 28 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Масленица

Дата праздника уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 28 февраля

Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины. Блины имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины».

В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ

МОЖНО

По народной примете, как встретишь первый день Масленицы, таким и будет весь год — удачным во всех делах или нет. А богатство семьи зависит от количества блинов — чем больше блинов напечет хозяйка, тем больше достатка будет в доме в этом году. Чтобы привлечь удачу а «встречу» нельзя грустить и печалиться, а наоборот — весь день должен сопровождаться весельем, отличным настроением, счастьем. На «встречу» активно готовятся к предстоящей широкой Масленице — пекут блины, делают чучело из соломы. Чучело в понедельник устанавливали на площади и начинались масленичные гуляния, катания на санках, днем веселилась детвора, а вечером и взрослые присоединялись. Катания на санях — не просто забава, это древний обряд. Встречать праздник в понедельник было принято поздним утром, рано вставать в этот день не спешили, наоборот, считалось, чем дольше поспать в этот день и позже встать, тем удачнее пройдет весь год.

НЕЛЬЗЯ

Употреблять мясную пищу.

Запрещено грустить, ссориться, ругаться и оскорблять близких.

Обижать ближних и не прощать обиды.

Блины на Масленицу нельзя резать ножом.

На Масленицу праздничные застолья должны быть трезвыми.

В эти дни нельзя охотиться и убивать животных.

Нельзя приглашать близких в неубранный дом или квартиру.

Приметы погоды:

Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.

Обилие звёзд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.

Восточный ветер — к песчаным бурям летом.

Лисицы вдалеке лают — к снегопаду.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в первый день Масленицы, 28 февраля

Именины отмечают: Арсений, Алексей, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Софья.