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Ведущий программы «Встреча с песней» Виктор Татарский умер в возрасте 82 лет

Евгений Белоусов

Общество
Ведущий программы «Встреча с песней» Виктор Татарский умер в возрасте 82 лет
Фото: Антон Тушин / ТАСС

В возрасте 82 лет скончался радиоведущий Виктор Татарский. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в Telegram-канале «Радио России».

— Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить «Радио России». Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года, — говорится в сообщении.

Виктор Татарский родился 17 ноября 1939 года в Ленинграде в семье научных сотрудников. По матери Татарский — потомок литературного критика и революционера-демократа Николая Чернышевского. Во время Великой Отечественной войны Татарский попал в детский дом, пережил блокаду Ленинграда.

Он окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина, где учился у Игоря Ильинского. С 1967 года стал вести популярную радиопередачу «Встреча с песней», бессменным ведущим которой он оставался до своей смерти.

Татарский также выступал с художественным чтением и принимал участие в озвучивании на русский язык зарубежных фильмов.

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