Диетолог Писарева рассказала, кому опасно есть блины

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В этом году Масленица будет продолжаться с 28 февраля по 6 марта. Традиционно в Масленичную неделю принято есть блины. Однако некоторым категориям людей не рекомендуется потреблять это лакомство. Блины могут быть опасны для тех, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом и лишним весом, а также для больных сахарным диабетом. Таким людям следует полностью исключить из рациона блюдо или ограничить его потребление. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

— Во-первых, это противопоказано группам людей, у которых есть проблемы с ЖКТ типа панкреатита. Блины и любая мучная продукция — достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой. Это для перечисленных категорий вдвойне опасно, — отметила Писарева.

Из-за высокого содержания сахара блюдо имеет высокий гликемический индекс. По этой причине блины противопоказаны людям с сахарным диабетом или отклонениями от нормального уровня чувствительности к инсулину, пояснила собеседница «ВМ».

Также она добавила, что блины не рекомендуется есть людям с ожирением, лишним весом, метаболическим синдромом.

— Во время Масленичной недели я не рекомендую есть блины каждый день. Эта пища очень тяжелая и калорийная. Калорийность одного блина без всяких топпингов и начинки составляет примерно 200 ккал. Если перебарщивать, то за один прием пищи можно съесть чуть ли не суточную норму. Хороший вариант — есть блины только в первый и последний дни Масленицы. Это не навредит организму, — посоветовала Писарева.