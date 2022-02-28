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Экономист Дудчак рассказал, вырастут ли ставки по кредитам и ипотеке

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист Дудчак рассказал, вырастут ли ставки по кредитам и ипотеке
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Экономист и политолог Александр Дудчак рассказал о грядущих изменениях в банковской сфере после решение Центробанка о повышении ставки.

По его словам, экономика страны находится в непростой ситуации, пока еще не ясно, какие окончательные санкции введет Запад и какие ответные меры предпримет наша страна.

Экономист уверен, что сейчас говорить о кредитовании не стоит — будет пауза. Брать кредиты в ближайшее время, по возможности, не стоит. Ставки по ипотеке, по его мнению, вырастут процентов до 15 процентов. Возможет и дальнейший рост ключевой ставки, а соответственно и рост ставок по ипотеке, передает ФАН.

В ЦБ РФ отмечают, что при повышении ключевой ставки, начинают расти начисления по депозитам, что можно назвать плюсом. Это может компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

28 февраля, Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки более чем в два раза — с 9,5 до 20 процентов. В ЦБ уточнили, что это связано с кардинальными изменениями внешних условий для экономики России.

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