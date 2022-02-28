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Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Васильеву

Георгий Соланович

Общество
Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Васильеву
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Татьяну Васильеву. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили на официальном сайте мэра города.

— В Вашей богатой творческой биографии десятки незабываемых ролей, которые полюбились миллионам зрителей. Театральные постановки с Вашим участием являются большим событием в культурной жизни Москвы. Ваши замечательные работы на экране украшают российский кинематограф, — уточняется в телеграмме главы города.

Собянин пожелал актрисе и впредь создавать «искренние, глубокие, трогающие душу образы» и радовать публику.

Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. В 1969 году окончила Школу-студию МХАТа, после выпуска работала в Московском театре сатиры, с 2007 года она — актриса театра «Школа современной пьесы».

За свою долгую карьеру артистка принимала участие в таких театральных постановках, как «С приветом, Дон Кихот!», «Антигона в Нью-Йорке» и «Антон Чехов. Чайка». Более того Васильева снималась в кино. Ее можно увидеть в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и «Путешествие мсье Перришона», передает официальный сайт мэра Москвы.

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