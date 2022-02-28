Астролог рассказала о масленичных ритуалах, которые могут привлечь любовь и достаток

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Астролог Алена Никольская раскрыла секреты кулинарных ритуалов, приуроченных к неделе Масленицы, которые могут привлечь в дом любовь, счастье, достаток и даже улучшить здоровье.

В первый день масленичных гуляний специалист советует уделить внимание блинам. Первый испеченный блинчик необходимо скормить птицам, заранее раскрошив его. Такой ритуал будет означать, что вы разделили трапезу с теми люди, которых нет уже рядом.

Во вторник, 9 марта, все испеченные блины рекомендуется сворачивать в форме четырехугольника.

— Такая форма добавит вам определенности, конкретности и поможет определиться с решением, которое тревожит вас на данный момент, а также поможет преодолеть все ваши сомнения, — поясняет астролог.

На третий день гуляний блинам стоит придать необычную форму, а также добавить в них различные начинки для привлечения любви, счастья и радости.

По словам Никольской, четверг, 11 марта, является благополучным днем для ритуала по притягиванию денег, поэтому блинчики стоит сложить в форму треугольника. Они также должны содержать в себе начинку.

— Это день вашего благополучия. Юпитер — самая благоприятная планета во всей Солнечной системе, — объясняет специалист.

Пятый день масленичных ритуалов посвящен планете любви Венере. Никольская рекомендует есть только сладкие блины со сладкими добавками.

А в субботу, 13 марта, лучше придерживаться скромного празднования и контролировать свои эмоции и поступки.

Но вот в последний день Масленицы, 14 марта, можно позволить себе отпраздновать «на широкую ногу», также можно поэкспериментировать с рецептами блинов и не отказывать себе в поедании традиционного лакомства, соблюдая определенную форму.

— Воскресенье — день Солнца, поэтому блины обязательно должны быть круглыми, — передает слова астролога Пятый канал.

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