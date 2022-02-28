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Режиссер Фрэнк Маршалл сообщил об окончании съемок пятой части «Индианы Джонса»

Лала Манушакян

Общество
Режиссер Фрэнк Маршалл сообщил об окончании съемок пятой части «Индианы Джонса»
ученые / Кадр из фильма «Индиана Джонс»

Американский режиссер и продюсер Фрэнк Маршалл сообщил об окончании съемок пятой части фильма «Индианы Джонса» в Twitter 27 февраля, в воскресенье.

Известная франшиза о приключениях с Харрисоном Фордом, который играет главную роль доктора Джонса, уже выпустила четыре части в 1981, 1984 и 1989 годах. Четвертая часть была выпущена в 2008 году с названием «Королевство хрустального черепа». А в 2016 году был анонсирован запуск пятой части приключенческого фильма.

Съемочная группа приступила к работе летом 2021 года. Вместе с 79-летним Харрисоном Фордом в картине можно будет увидеть Антонио Бандерас, Фиби Уоллер-Бридж и набирающего популярность Бойда Холбрука.

Уточняется, что сюжет фильма будет о стремлении Индиана Джонс заполучить мистические артефакты, которые имеют волшебную силу. В качестве антигероев в киноленту вернутся нацисты Третьего рейха.

Дата экранизации культовой картины намечена на конец июня 2023 года, передает StarHit.

Также сообщалось, что датский актер Мадс Миккельсен снимется в пятой части франшизы «Индиана Джонс».

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