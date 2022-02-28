«Не двигаться финансово»: названы три правила, которые спасут от активизировавшихся мошенников

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На фоне нестабильной экономической ситуации в РФ участились случаи телефонного и сетевого мошенничества. В частности, россияне зафиксировали рост количества звонков с сообщениями об угрозе их денежным средствам. Злоумышленники предлагают свою «помощь» в сохранении накоплений и просят перечислить деньги на фейковые счета. О том, как правильно действовать в сложившейся ситуации, в беседе с «ВМ» напомнил IT-специалист Артем Геллер.

Он посоветовал россиянам помнить о трех простых правилах, которые обеспечат им полную безопасность от мошенников.

— Первое — если вы плохо разбираетесь в технологиях и финансовой грамотности, не доверяйте проведение денежных операций никому, кроме официальных представителей банка. При этом вы должны находиться в помещении банка. Второе — никому не говорите код с задней части вашей карточки. Третье — нельзя открывать ссылки от незнакомых людей, которые присылают вам в интернете, — пояснил Геллер.

Он добавил, что вредоносные ссылки могут прислать даже знакомые люди, если их аккаунты в Сети подверглись взлому. Чтобы не попасться в фишинговую ловушку, нужно всегда проверять подлинность URL сайта:

— Всегда проверяйте, что написано в верхней строке браузера, где указан URL. Это поможет выявить подставной мошеннический сайт, — уточнил собеседник «ВМ».

Эксперт посоветовал «не двигаться финансово» в период политической и экономической нестабильности. Деятельность мошенников сейчас действительно на пике, признал он.

— В такие времена лучше не пытаться финансово себя спасти и вообще не двигаться финансово. В беспокойные периоды простые люди часто проигрывают именно на этом. Все актуальные виды мошенничества завязаны на финансовой среде, потому что люди хотят делать что-то со своими накоплениями. Сейчас активизировались все виды мошенничества, которые до этого существовали, — заключил Геллер.