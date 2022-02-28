Выставка «Солдаты» в Музее Победы расскажет о главных героях войны

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы представляет выставку «Солдаты», посвященную главным героям войны. Экспозиция подготовлена московской школой номер 654 имени А. Д. Фридмана в рамках программы «Школьный Музей Победы». В результате поисковой деятельности, походов и экспедиций по местам боевой славы, работы с ветеранами войны собран огромный исторический материал.

Посетителям расскажут о подвигах бойцов и командиров Красной Армии. За конкретными именами, подвигами, судьбами — страницы войны и путь к Победе. В экспозиции представлены раритеты, рассказывающие о москвичах-ополченцах, защитниках Ленинграда, десантниках военно-морской базы Ханко и их командире, о солдатском братстве.

— Подвиги рядовых и лейтенантов, капитанов и полковников, о которых рассказывает экспозиция, помогают понять величие подвига Советского солдата, характер солдата-победителя. На этой выставке — истории 12 судеб, 12 страниц войны. За каждым героем — сотни и тысячи похожих на него. Каждый — пример для родных, близких, для тех, кто узнал об этом человеке, — отметили в школе.

Среди уникальных предметов — фронтовая шинель шофера легендарной «Дороги жизни» Александра Ивановича Мудрецова, гармошка ветерана Ивана Ивановича Булычева, воевавшего на Волховском фронте, портрет генерала танковых войск Героя Советского Союза Владимира Несторовича Кашубы, подаренный музею его сыном.

Гости смогут увидеть письма командира взвода 1312-го стрелкового полка 17-й дивизии народного ополчения Сергея Петровича Андронова жене и родным и автобиографию комбата 1312-го стрелкового полка Сергея Ивановича Прыгунова.

Выставка открыта с 1 по 13 марта, сообщает пресс-служба музея.