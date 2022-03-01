«Заденет северным краем»: москвичам посоветовали не ждать «настоящей» весны в начале марта

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В первых числах марта в Москве и окрестностях ожидается достаточно комфортная погода. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на два–четыре градуса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вторник и среду Москва проведет под влиянием антициклона: ожидаются тихая и спокойная погода с довольно крепкими ночными морозами и слабоотрицательными дневными температурами, а также переменная облачность без осадков.

— Ближайшей ночью температура в Москве опустится до минус 9 градусов. По области будет от 9 до 14 градусов мороза. Днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Следующей ночью будет чуть теплее, но тоже довольно холодно: 8–10 градусов мороза в Москве и 7–12 градусов в области. А днем — все те же температуры, — рассказал Леус.

Перемена погоды случится в четверг. Тогда Москву своим «северным краем заденет антициклон», пояснил метеоролог.

— В четверг, пятницу и субботу Москва и окрестности будут ощущать влияние северной периферии циклона, который пройдет по южной части Европейской России. Он заденет нас северным краем: погода станет облачной и более ветреной, понизится атмосферное давление, пройдут осадки в виде небольшого мокрого снега. В воскресенье этот циклон уйдет. И нас опять ждет антициклон, — поделился эксперт.

Леус добавил, что не стоит ждать наступления «настоящей» весны в начале марта. Как правило, в Москве климатические характеристики этого сезона начинают проявляться только после 20 марта.

— Ждать наступления весны в начале марта не очень правильно, так как март в Москве — месяц зимний, — заключил метеоролог.