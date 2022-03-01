Когда есть тревога: психолог назвала два простых способа борьбы со стрессом

Фото: Unsplash

На фоне обострения политической ситуации многие россияне испытывают стресс. О том, как остановить этот губительный для физического и ментального здоровья процесс, «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.

Прежде всего важно понимать, каким образом в организме зарождается стресс, отметила специалист. Неприятные мысли порождают болезненные эмоции и чувства, которые провоцируют возникновение телесных зажимов, объяснила она. Именно поэтому борьбу со стрессом стоит вести в двух направлениях: первое — избавление от негативных мыслей, второе — расслабление тела.

Психолог посоветовала перекрыть информационный поток, провоцирующий зарождение негативных эмоций.

— Постарайтесь мыслить позитивно и избавиться от тревоги, успокоить себя. Некоторые люди очень восприимчивы: чем больше они читают новостей, тем больше расстраиваются. Тогда нужно себя обезопасить: остановить этот поток информации и просто подышать. Есть тревога, которая заставляет нас действовать. Например, в доме случилось возгорание, и нужно быстро его потушить — тогда человек начинает действовать быстро, решительно. Но есть и разрушительный для нервной системы стресс — когда человек ничего не предпринимает, а только страдает, — рассказала Наумова.

Также минимизировать стресс может посильная помощь окружающим, добавила собеседница «ВМ». Человеку важно осознавать тот факт, что он полезен другим, пояснила она.

Второй совет от психолога: нужно максимально расслабить свое тело.

— Нужно избавиться от блоков, — отметила она. — Если мы боимся, то возникает зажатость. Действенный способ: сначала сильно напрягите все свои мышцы, а потом расслабьте их. Повторите движение несколько раз, пока не достигните полного расслабления. Важно, чтобы не было зажимов в шейной артерии: следите за плечами, совершайте круговые движения шеей. Расслабляйте руки, ноги и живот, — посоветовала психолог.

Также снизить уровень стресса помогут ароматерапия, горячая ванна и ароматный чай, напомнила Наумова. Стоит найти расслабляющее занятие, которое будет по душе именно вам.