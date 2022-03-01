Диетолог Писарева рассказала, сколько блинов в день можно есть без вреда для здоровья

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В среднем взрослому и здоровому человеку рекомендуется потреблять не более трех–четырех блинов без начинки в день. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

— Обычным здоровым людям можно есть блины, но не стоит переедать. Например, здоровая девушка весом 60 килограммов может съесть три–четыре блина без начинки в день. Если мы говорим о блинах с начинкой, то рекомендую съедать один–два блина. Но, конечно, это число зависит от роста и веса человека, а также от используемой по рецепту начинки, — поделилась эксперт.

Врач напомнила, что блины — это «очень калорийная и тяжелая пища». По словам Писаревой, энергетическая ценность одного блина без начинки составляет примерно 200 килокалорий.

— Хороший вариант — есть блины в первый и последний дни масленичной недели. Это не навредит организму, — посоветовала собеседница «ВМ».

Чтобы понизить калорийность и гликемический индекс продукта, диетолог порекомендовала исключить из рецепта блинов сахар. В начинке можно использовать сахарозаменитель, пояснила она.

Масленичная неделя в 2022 году продлится с 28 февраля по 6 марта.